شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة فلامنكو الإسبانية تقدم رقصة جديدة على موسيقى أغنية "أنت عمرى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال لوثاينو، مؤسس فرقة بالية فلامنكو دى مدريد، خلال استضافته فى برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على قناة Dmc، إنه استعرض أوبرا كارمن، لمدة 5 سنوات فى مصر، مشيرا إلى إنه يحب مدينة الإسكندرية وهى تشبه بعض المدن فى إسبانيا.
وأكدت ماريا إحدى راقصات الفرقة، أن جسدها ممشوق ورشيق بسبب أنها تتدرب يوميا وتحافظ على تناول أطعمة مناسبة لها، لافتة إلى أنها تأكل الكنافة والبسبوسة والقطايف، مشيرة إلى أنها لم تأكل الكشرى حتى الأن، لافتة إلى أنها لم تستطع أداء الرقص شرقى، لأنها لم تتدرب علي تلك الرقصات، ويتطلب ذلك مجهودا كبيرا.
وفى نهاية الحلقة، قدمت الفرقة الإسبانية رقصة جديدة، علي أنغام أغنية أنت عمرى لأم كلثوم.
واستضافت الإعلامية إسعاد يونس، مؤسسي فرقة بالية فلامنكو لمدريد، ماريا ولوثيانو، فى حلقة خاصة من برنامج صاحبة السعادة، وهما يتحدثان الإسبانية، ويقوم المترجم بترجمة كلامهم إلي العربية.
وقال لوثيانو إن الشعب الإسبانى يعشق الثقافة المصرية، ودرسنا كيفية انتشار فن الفلامنكو فى مصر، وبسبب قوة الفن المصرى، حاولنا أن ننال الحظ السعيد بالتواجد وسط الثقافة الأهم فى الوطن العربى، خاصة أن الثقافة المصرية، فتحت آفاق للشعوب الأخرى.
وأكد لوثاينو، أن رقصة الفلامنكو أصولها ترجع إلي الجذور الإسبانية، وترتبط بالريف الإسبانى بشكل كبير إلى أن وصلت تلك الرقصة إلى العالمية بداية من القرن الـ18، مشيرا إلى أنه يحب الموسيقى المصرية، التى تعتمد على الإحساس بشكل كبير.
وتحولت رقصة فلامنكو إلى موسيقى مهمة فى العالم، حيث بدأت تنتشر فى المكسيك وأوروبا من خلال الألحان المميزة التى يتم الرقص عليها، فضلا عن أن الرقصة تعتمد على صوت القدم الذى يقوم بضبط الإيقاع.
وقالت ماريا إحدى راقصات الفرقة، إن تعبير الراقصين بالصرامة، يعود إلى الألحان المختلفة، ولذلك يجد الجمهور، أن التعبير الوجهى يعتمد على الإحساس بشكل كبير.
كما أكدت أنها متواجدة فى فرقة لوثيانو، منذ 5 سنوات وطورت من نفسى، وبدأت فى تقديم رقصات بشكل مختلف، وهو ما يسعدنى بشكل كبير.