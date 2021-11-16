شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة فلامنكو الإسبانية تقدم رقصة جديدة على موسيقى أغنية "أنت عمرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال لوثاينو، مؤسس فرقة بالية فلامنكو دى مدريد، خلال استضافته فى برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على قناة Dmc، إنه استعرض أوبرا كارمن، لمدة 5 سنوات فى مصر، مشيرا إلى إنه يحب مدينة الإسكندرية وهى تشبه بعض المدن فى إسبانيا.

وأكدت ماريا إحدى راقصات الفرقة، أن جسدها ممشوق ورشيق بسبب أنها تتدرب يوميا وتحافظ على تناول أطعمة مناسبة لها، لافتة إلى أنها تأكل الكنافة والبسبوسة والقطايف، مشيرة إلى أنها لم تأكل الكشرى حتى الأن، لافتة إلى أنها لم تستطع أداء الرقص شرقى، لأنها لم تتدرب علي تلك الرقصات، ويتطلب ذلك مجهودا كبيرا.

وفى نهاية الحلقة، قدمت الفرقة الإسبانية رقصة جديدة، علي أنغام أغنية أنت عمرى لأم كلثوم.