شكرا لقرائتكم خبر عن سارة طارق تحيى ذكرى وفاة زوجها سعيد طرابيك: أطيب قلب وأعظم رجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت سارة طارق زوجة الفنان الراحل سعيد طرابيك، ذكرى وفاة زوجها، بكلمات مؤثرة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "اشتقت لك وليست للمرة الأولى أو الاخيرة بل هي عادتي في كل ثانية، اللهم اجعله ممن قلت فيهم (فرحين بما آتاهم الله من فضله) صدق الله العظيم".

وتابعت سارة طارق: "اليوم الذكري السادسة 15/11 للفنان القدير المحترم أستاذي وحبيبي سعيد طرابيك الغائب الحاضر أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب".

وبدأ الراحل سعيد طرابيك حياته الفنية فى أواخر الستينيات من خلال مسرحية "القاهرة فى ألف عام".

وشارك فى العديد من الأعمال السينمائية، ومن أبرزها "المسافر"، "عسل أسود"، "مافيا"، "سلام يا صاحبى"، "طباخ الريس"، "إكس لارج"، "الفرح"، "السفارة فى العمارة"، "وش إجرام"، "أبو على"، "سمير أبو النيل"، "بلطية العايمة"، "عزبة آدم".

شارك فى عدد من الأعمال الدرامية مثل "العراف"، "الكبير أوى"، "أستاذ ورئيس قسم"، "الركين"، "الباطنية"، "راجل وست ستات"، "نونة المأذونة"، "تامر وشوقية"، "الصعلوك"، "مولانا العاشق"، وشارك أيضا فى مسرحيات "شاهد ماشافش حاجة"، "البعبع"، "كعبلون".

توفى فى 15 نوفمبر 2015 بعد زواجه بشهرين من ممثلة ناشئة عن عمر يناهز 74 عاما نتيجة لأزمة قلبية.



