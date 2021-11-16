شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسا فرقة بالية فلامنكو الإسبانية: الثقافة المصرية فتحت آفاقا جديدة للفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية إسعاد يونس، مؤسسي فرقة بالية فلامنكو لمدريد، ماريا ولوثيانو، فى حلقة خاصة من برنامج صاحبة السعادة، وهما يتحدثان الإسبانية، ويقوم المترجم بترجمة كلامهم إلي العربية.

وقال لوثيانو إن الشعب الأسبانى يعشق الثقافة المصرية، ودرسنا كيفية انتشار فن الفلامنكو فى مصر، وبسبب قوة الفن المصرى، حاولنا أن ننال الحظ السعيد بالتواجد وسط الثقافة الأهم فى الوطن العربى، خاصة أن الثقافة المصرية، فتحت آفاق للشعوب الأخرى.

وأكد لوثاينو، أن رقصة الفلامنكو أصولها ترجع إلي الجذور الإسبانية، وترتبط بالريف الأسبانى بشكل كبير إلى أن وصلت تلك الرقصة إلى العالمية بداية من القرن الـ18، مشيرا إلى أنه يحب الموسيقى المصرية، التى تعتمد على الإحساس بشكل كبير.

وتحولت رقصة فلامنكو إلى موسيقى مهمة فى العالم، حيث بدأت تنتشر فى المكسيك وأوروبا من خلال الألحان المميزة التى يتم الرقص عليها، فضلا عن أن الرقصة تعتمد على صوت القدم الذى يقوم بضبط الإيقاع.

وقالت ماريا إحدى راقصات الفرقة، إن تعبير الراقصين بالصرامة، يعود إلى الألحان المختلفة، ولذلك يجد الجمهور، أن التعبير الوجهى يعتمد على الإحساس بشكل كبير.

كما أكدت أنها متواجدة فى فرقة لوثيانو، منذ 5 سنوات وطورت من نفسى، وبدأت فى تقديم رقصات بشكل مختلف، وهو ما يسعدنى بشكل كبير.