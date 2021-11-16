فيديو| الجمهور يلتف حول محمد رمضان في لوس أنجلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بمقطع فيديو جديد، أثناء تواجده بمدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ونشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر رمضان في الفيديو، ويلتف حوله عدد من جمهوره ومحبيه، ويغنون معا أغنيته الشهيرة مافيا، وعلق رمضان على الفيديو قائلا: "جمهوري أحبك".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، أغنية "جو البنات" التي قدمها لأول مرة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي والذي أقيم يوم 14 أكتوبر الماضي، والأغنية غناء محمد رمضان والنجم المغربي ريد وان ونعمان بلعياشي.