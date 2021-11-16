بلقطات من مسلسل "سوبر ميرو".. إيمي سمير غانم تدعو لوالديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دعت الفنانة إيمي سمير غانم، لوالديها النجم الراحل سمير غانم، والنجمة الراحلة دلال عبدالعزيز، بصورة لهم من مسلسل "سوبر ميرو".

ونشرت "إيمي" الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "حبايبي الله يرحمكم يارب ويصبرني".

وحرص عدد من نجوم الفن على مؤازرة "إيمي" والدعاء للنجمين الراحلين، أبرزهم: فيفي عبده، ريهام أيمن، طارق الإبياري، أحمد السبكي.

يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا في 20 مايو الماضي، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض.

بينما رحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا في 7 أغسطس الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، بعد تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.