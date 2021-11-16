زوجة سعيد طرابيك تحيي الذكرى السادسة لرحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت سارة عبدالعاطي، زوجة الفنان الراحل سعيد طرابيك الذكرى السادسة لوفاته.

ونشرت سارة مجموعة من الصور جمعتهما، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك".

وعلقت سارة على الصور: "اشتقت لك وليست للمرة الأولى أو الأخيرة بل هي عادتي في كل ثانية، لم ولن أنساك يوماً يا أجمل إنسان وأطيب قلب شوفته في حياتي وأعظم رجل اللهم اجعله ممن قولت فيهم: فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ".

وأضافت: "اليوم الذكرى السادسة للفنان القدير المحترم أستاذي وحبيبي سعيد طرابيك الغائب الحاضر، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب".

ورحل الفنان سعيد طرابيك عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، بعد زواجه بـ 3 أشهر، عن عمر يناهز 74 عاما، بعدما شارك في عدد من الأعمال الفنية المهمة أبرزها أمام الفنان الكبير عادل إمام.

