شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري تتحدى صافيناز وتستعرض مؤخرتها العارية ( شاهد صور صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -نشرت الفنانة المصرية سما المصري عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة بالمايوه أثناء تواجدها في أحد المسابح وعرضت مؤخرتها كالعادة أكثر من وجهها لتكرس مشهد المؤخرة، رغبةً منها في الحصول على أكبر عدد من الإعجابات غير آبهة بشرف أو كرامة٫

وأنشأت سما قناتها الخاصة على اليوتيوب وتروّج لها من خلال الصور المقززة لتحصل على نسب مشاهدة عالية من الباحثين عن مشاهد البورنو٫ وبالتالي تؤمن راتبًا شهريًا لها من نشاطات الدعارة ولا يهمها التعليقات القذرة التي تحظى بها بعد نشرها لكل صورة.

هذه الكائن البشع تنشر صورًا لا تليق بالمرأة المصرية الجدعة والمثقفة والتي تتبع العادات والتقاليد، ولا تُحاسب على ما تقدّمه من إثارة وإغراء.