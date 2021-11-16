شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يصور آخر مشاهده بـ"السرب" فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى النجم أحمد السقا من تصوير فيلمه الجديد "السرب" بعد يوم واحد تصوير، حيث سافر إلى مدينة السويس لتصوير المشاهد الأخيرة من العمل هناك، وتتضمن المشاهد بضرب معسكر داعش بالطيران، حيث يجسد فيه دور ضابط مخابرات، وينجح فى خداع دواعش ليبيا، إذ زرع نفسه وسطهم بحجة أنه ذهب إلى هناك من أجل العمل، وينجح فى النهاية فى تنفيذ مهمته التى ذهب من أجلها.

ويشارك فى بطولة الفيلم الذى يعد واحدًا من الأفلام المهمة، كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، من تأليف عمرعبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وطُرح منذ فترة التيزرالرسمي لفيلم "السرب"، وظهر فيه عدد من النجوم الكبار منهم قصي خولي ومجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، وحقق الإعلان الرسمي للعمل نجاحًا كبيرًا منذ طرحه.

وتناول البرومو فى بدايته كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أصدر من خلالها أمر بتنفيذ عملية نوعية بقصف مواقع داعش بمدينة درنة فى ليبيا، وظهر في البرومو، النجم أحمد السقا، وكل من شريف منير وآسر ياسين وكريم فهمى وأحمد حاتم، ودياب، ومحمود عبد المغنى، وأظهرت المشاهد بطولات القوات الجوية في القصاص لشهداء مصر فى ليبيا.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.