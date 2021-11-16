شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق: "بنحبك يا مصر"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي علم مصر أثناء غنائها لأغنية "حي على الفلاح" خلال حفل ختام مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين المقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وعلقت قائلة "بنحبك يا مصر".

وتألقت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي بغناء أغنية "كلمات" خلال حفل ختام مهرجان الموسيقي العربية وسط تفاعل كبير مع الجمهور، ورددوا وراءها أغنية "كلمات".

وأهدت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي حفل ختام مهرجان الموسيقي العربية إلى روح الموسيقار الكبير جمال سلامة، مؤكدة أن الموسيقار جمال سلامة له فضل كبير في مشوارها الغنائي، حيث تعرفت عليه عام 75، وتعاونت معه في عدد من الأغاني.

وأضافت النجمة ماجدة الرومي الموسيقار الراحل جمال سلامة ما زلنا نردد أغانيه التى تغني بها كبار المطربين، ولا أحد ينسى أناشيده الوطنية. وأشارت مصر هي الحضن الدافي اللي بيجمعنا، ربنا يحميها ويبعد عنها كل شر، ووجهت الشكر لكل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومديرة مهرجان الموسيقي جيهان مرسي، مشيرة إلى أنها تحب الغناء داخل دار الأوبرا المصرية.

وبدأت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي حفلها الغنائي في ختام مهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغنية يامسا الفل يابهية وسط هتاف كبير من جميع الحاضرين، وقبلها قدم المايسترو نادر عباسي مقطوعة موسيقية، وكرمت وزيرة الثقافة عدد من الفائزين في بداية حفل الختام.

وانطلق افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الاسبوع قبل الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديرا لمشوارهما الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، إن هذه الدورة من مهرجان الموسيقي العربية تحمل عددا من المفاجآت، خاصة أنه يعتبر من أهم المهرجانات على مستوى العالم، ويشارك فيه مجموعة من المطربين الكبار.

ويشارك هذا العام عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى في إحياء حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، منهم: سميرة سعيد وماجدة الرومى ووائل جسار وعاصى الحلانى واصالة وجنات ومدحت صالح وعلى الحجار وعدد كبير من المطربين.

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هى: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.

ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (1)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (2)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (3)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (4)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (5)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (6)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (7)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (8)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (9)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (10)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (11)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (12)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (13)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (14)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (15)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (16)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (17)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (18)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (19)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (20)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (21)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (22)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (23)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (24)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (25)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (26)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (27)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (28)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (29)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (30)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (31)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (32)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (33)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (34)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (35)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (36)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (37)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (38)



ماجدة الرومي ترفع علم مصر في حفل ختام مهرجان الموسيقي وتعلق بنحبك يامصر (39)