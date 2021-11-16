شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تدعو لوالديها الراحلين بصورة من مسلسل سوبر ميرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة ايمي سمير غانم، الدعاء لوالديها الراحلين النجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، بنشر صور لهما عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، من حين لآخر، لتوجه لهم رسالة دعم لتعبر عن اشتياقها لهم بعد رحيلهم.

وفى صورة جديدة نشرتها النجمة ايمي سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها النجم الراحل سمير غانم والنجمة الراحلة دلال عبد العزيز بشخصيتهم في مسلسل سوبر ميرو، الذى جسدت فيه إيمي دول البطولة، ليظهروا كأبطال خارقين، وكتبت "حبايبي الله يرحمكم يارب ويصبرني".

وتعيش إيمي حالة من الحزن الشديد على رحيل والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز وتحرص بين الحين والآخر على مشاركة صور لهما.

وخرجت إيمي برسالة مختلفة منذ أيام على حالتها الخاصة بموقع "إنستجرام" حيث اكتفت بكلمات بسيطة تستعين بها لتعلم كيفية مواكبة الحياة، قائلة: "لتغيير حياتك تحتاج إلى تغيير أولوياتك".