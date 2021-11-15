وثائقي عن حياة جورج وسوف.. “مسيرتي” يُكرّم السلطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت منصة “شاهد” عن استعدادها للبدء بعرض حلقات وثائقية عن حياة الفنان جورج وسوف. ونشرت المنصة على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي، إعلانًا عن عرض مسلسل وثائقي عن “سلطان الطرب” يحمل اسم “مسيرتي”، ابتداءًا من 17 تشرين الثاني.

ولم تكشف المنصة عن أي تفاصيل إضافية حول الوثائقي، واكتفت أولاً بنشر البوستر الرسمي للعمل، الذي يتضمن صورة جورج وسوف وخلفه ثلاثة وجوه لشابَين ورجل، وهم من سيجسدون شخصية الوسوف في مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب.

وبعدها نشرت المنصة الفيديو الترويجي الأوّل للعمل، وقالت إنّه فيلماً وثائقيًّا، ويظهر فيه الوسوف وهو يروي حكايته.

وأفادت بعض المصادر الخاصة أنه تم تصوير حلقات هذا العمل بسرية تامة بين لبنان وسوريا، وتتضمن الكثير من المفاجآت، وسيتم عرض لقطات نادرة للمرة الأولى على الشاشة. وأضافت المصادر أنه تم التحضير للعمل منذ أكثر من عام، وصُوِّرَت الكثير من المشاهد في بلدة جورج وسوف “كفرون” في سوريا.