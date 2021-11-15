ذكريات مؤلمة في حياة الأمير وليام.. The Crown يفتح دفاتر الماضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل صنّاع مسلسل “The Crown” استفزاز الأمير وليام، بفتح دفاتر الماضي في حياة والدته الأميرة ديانا. وصوّر صناع المسلسل مشهد “فستان الانتقام” للأميرة ديانا، عن بعد أمتار فقط من غرفة نوم الأمير وليام في قصر كنسينغتون.

وفي التفاصيل، أعادت الممثلة إليزابيث ديبيكي، تجسيد مشهد ظهور الأميرة ديانا بفستان ضيق وقصير باللون الأسود. ولقّب الفستان الذي خالف البروتوكول الملكي بـ”فستان الانتقام”، بعد اعتراف الأمير تشارلز بخيانتها على شاشة التلفزيون.

وتمّ تصوير المشهد في حدائق كنسينغتون، المكان نفسه الذي وصلت إليه الأميرة ديانا عام 1994. وهو موقع لا يبعد إلّا أمتاراً عن غرفة نوم الأمير وليم، حسبما ذكرت صحيفة “ذا صن”. ويحمل هذا المشهد الكثير من الذكريات المؤلمة للأمير وليام، الذي سبق أن كشف عن معاناته في صغره وشعوره بألمٍ لا مثيل له بعد رحيل والدته، الأميرة ديانا.

وادّعى البعض “أن وليام سيغضب كثيراً، فقد كان بإمكانهم اختيار موقع آخر لتصوير المشهد، لكنّهم اختاروا مكاناً قريباً، ليتمكن من رؤيتهم من نافذة غرفته”.

وتفتح السلسلة الخامسة من “The Crown” دفاتر الماضي، إذ تفتح قضايا مثيرة للجدل من حياة الأميرة ديانا، مثل طلاقها من الأمير تشارلز، وتداعيات وفاتها. وستتناول حلقة كاملة مقابلتها الشهيرة مع مارتن بشير عام 1995.

وقال مصدرٌ للمجلة: “تخيلوا لو أنّه رأى هذا المشهد من جديد. تُطرح أسئلة كثيرة حول كيفية السماح لصنّاع المسلسل بالتصوير في الحديقة الملكية، علماً بأنّ العائلة الملكية غير راضية عن العمل”.

ويذكر أن الحكومة طلبت من صناع المسلسل ضمّ رسالة إخلاء مسؤولية إلّا أن رسالة مماثلة لم تدرج بعد في العرض.