أديل تروي معاناتها.. وتتحدّث لأوّل مرّة عن “الجرح الأكبر” في حياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ناقشت النجمة العالمية أديل في مقابلة حصرية مع الإعلامية أوبرا وينفري، الّتي أجريت في نفس حديقة الورود في كاليفورنيا حيث قابلت وينفري ميغان ماركل والأمير هاري في وقت سابق من هذا العام، شعورها “بالحرج” من طلاقها وفقدانها المفاجئ للوزن.

وبُثت المقابلة كجزء من عرضٍ خاصٍ لمدة ساعتين يوم الأحد، 14 تشرين الثاني، على شبكة سي بي إس، كما تضمن البرنامج حفلة موسيقية مسجلة مسبقاً في لوس أنجلوس.

وفي حديثها مع وينفري، صرّحت النجمة البريطانية، البالغة من العمر 33 عاماً، أنها فقدت “احترامها” لفكرة الزواج أثناء انفصالها عن زوجها سيمون كونيكي في عام 2018.

وأضافت أن الطلاق أدّى إلى إصابتها “بنوبات القلق المرعبة”، الأمر الّذي دفعها إلى اتباع نظام رياضي جعلها تفقد 45 كيلوغراماً من وزنها في غضون عامين. ووصفت النجمة نفسها بأنها “رياضية وملاكمة ماهرة”، مشيرةً إلى أن وزنها قد يتقلب في المستقبل وأنها ليست قلقة بشأن زيادة الوزن.

كما تكلمت المغنية البريطانية عن “الجرح الأكبر” الّذي عانت منه في طفولتها، وهو “النقص المطلق في الوجود والجهد” من قبل والدها مارك إيفانز، قائلةً: “لم أتوقع شيئاً من أحد طوال حياتي، لأنني تعلمت ذلك من خلال تجربتي مع والدي الّذي كان السبب في عدم حصولي على علاقة حب سليمة وثابتة”.

وذكرت أنه على الرغم من ابتعادهما عن بعضهما البعض لسنوات عديدة، إلا أن الأب وابنته تصالحا خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد إصابة إيفانز بمرضٍ خطير.