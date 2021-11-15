روبي تطلّ من كواليس “العيل” مع أحمد حلمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت النجمة المصرية روبي تصوير مشاهدها في فيلم “العيل” الذي يشاركها البطولة فيه النجم المصري أحمد حلمي. وشاركت روبي، متابعيها أول لحظات يوم تصوير الفيلم الجديد حيث نشرت صورة تجمعها مع “حلمي” على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

ويشارك أيضاً في بطولة “العيل” عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، ونور إيهاب، والمسلسل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وتم تغيير اسم العمل من “إكس” إلى “العيل”، وهو الاسم النهائي له.

ويُعد هذا العمل السينمائي بمثابة عودة مرة أخرى لحلمي بعد آخر أفلامه وهو “خيال مآتة”، الذي تم عرضه في 2019، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

أما عن روبي، فحققت نجاحاً كبيراً بأحدث أعمالها الدرامية “شقة 6″، وهو ينتمي لأعمال الرعب والتشويق، حيث ترصد الأحداث حكاية الصحافية “إنجي” التي تنتقل للعيش في منزل جديد إثر وفاة والدتها، وتعيش أحداثاً غير متوقعة، فما هي إلا بضعة أيام على وصولها حتى تدخل في دوامة من الأحداث المشكوك فيها، وتتخيل سماع أصوات غريبة تتسبب في ارتباكها وتخلق لها جواً من الرعب.

و”شقة 6″ من بطولة روبي، أحمد حاتم، شريف سلامة، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هاني عادل، حمزة العيلي، ملك قورة، وريم عبدالقادر، وسيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.