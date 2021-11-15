دنيا سمير غانم تتلقى رسالة دعم من نبيلة عبيد.. “بنت الغاليين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طالبت الفنانة المصرية، نبيلة عبيد، الفنانة دنيا سمير غانم، بالعودة إلى جمهورها في أقرب وقت، لأنها موهبة تستحق الاستمرار، لاسيما أنها تغيبت بسبب حزنها على وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز.

ووجهت عبيد رسالة إلى دنيا سمير غانم، من خلال حسابها في “إنستغرام”، حيث نشرت مقطع فيديو يجمعهما في مسلسل “لهفة”، الذي عرض بموسم رمضان 2015، وكشف الكثير من موهبة دنيا سمير غانم، إذ وصفتها نبيلة بأنها “أخف دم”.

وقالت عبيد، في منشورها: “دنيا سمير غانم بنت الغاليين.. أخف دم بين كل الممثلات الشباب.. وحشتيني يا رب في أقرب وقت تتجاوزي اللي فات، وترجعلنا وترجعي لجمهورك تفرحينا وتفرحيه”.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وطلبوا من دنيا سمير غانم العودة للفن، والخروج من حالة الحزن، وكذلك شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، وتمنوا أن يرحم الله والديهما.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، هو مسلسل “سكر زيادة”، من إخراج وائل إحسان، وبطولة نادية الجندي، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، وعرض في موسم رمضان قبل الماضي.

واستعادت دنيا سمير غانم، مؤخراً، ذكريات يوم تكريم والدتها ووالدها دلال عبد العزيز وسمير غانم، الذي كان الأول لهما منذ رحيلهما قبل أشهر قليلة، مبينة أن هذا اليوم كان عاطفياً، وأعاد لها الكثير مما كانت تفتقده.

وثمنت دنيا سمير غانم، للكثير من المحبين، وقوفهم إلى جانبها، حيث شعرت من خلاله بأنها محبوبة ومدعومة من الجميع حولها، مضيفة: “وبالذات من الجمهور العظيم اللي أصبح عيلتنا وإخواتنا وأهلنا”.