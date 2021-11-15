“نتفليكس” تعيد ليندسي لوهان إلى الشاشة.. بعد غياب 10 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نجحت شركة “نتفليكس” في إعادة الفنانة ليندسي لوهان إلى الشاشة مجدداً، من خلال فيلم تدور أحداثه حول الكريسماس، إذ يأتي ذلك بعد غيابها عن الشاشة لفترة استمرت 10 سنوات.

وكشفت “نتفليكس” نظرة خاطفة عن الفيلم المنشود، من خلال حساب الشركة على “إنستغرام”، حيث عرضت صورة من الفيلم تظهر ليندسي لوهان، وكورد أوفرستريت، تحت عنوان: “كورد وليندسي يمشيان ببساطة في الشارع أثناء تصوير فيلمهما الرومانسي القادم لنتفليكس في 2022”.

وعلى الرغم من أن اسم الفيلم لم يُحدد بعد، إلا أنه من المعروف أن ليندسي، ستلعب دور البطلة التي ترث ثروة عائلتها وتقع في حب مالك كوخ (كورد)، الذي يعتني بها بعد تعرضها لحادث وفقدانها ذاكرتها.

يذكر أن ليندسي لوهان قد ابتعدت عن التمثيل لسنوات، حيث كان آخر ظهور لها في دور “مارلين” في فيلم “Underground Comedy” لعام 2011، إلا أنها قد ظهرت في بعض البرامج التلفزيونية منذ ذلك الحين، والتي كان آخرها قبل عامين.

وسيتعين على معجبي ليندسي الانتظار عاماً كاملاً تقريباً، حتى يُعرض الفيلم الجديد على “نتفليكس”، لكن من المتوقع أن يحظى الفيلم باهتمام كبير عند عرضه.