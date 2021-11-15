شكرا لقرائتكم خبر عن داكوتا جونسون تكشف عن محاولات مخرج راحل الاعتداء على جدتها تيبى هيدرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون بأن المخرج ألفريد هيتشكوك "أرهب" جدتها الممثلة تيبي هيدرين و"دمر حياتها المهنية"، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وعملت هيدرين مع المخرج في أوائل الستينيات من القرن الماضي في فيلم The Birds and Marnie، وأدعت في مذكراتها التي طرحت عام 2016، أن هيتشكوك اعتدى عليها جنسيًا عدة مرات.

وأعلنت جونسون عن الأمر أثناء أحد حواراتها التي أجرتها مؤخرًا، حيث سُئلت جونسون عما إذا كانت هيدرين شجعتها على دخول نفس المهنة، وصرحت الممثلة: "كانت مشجعة، وكانت دائمًا صادقة وحازمة حول موضوع الدفاع عن النفس، لأنه ما دمر حياتها المهنية كان رفضها إقامة علاقة مع هيتشكوك".

وتابعت جونسون حديثها قائلة: "من غير المقبول تمامًا للأشخاص في موقع القوة أن يمارسوا تلك القوة على شخص في وضع أضعف، بغض النظر عن المهنة التي يعملون بها، خاصة أنه من الصعب التحدث عنها لأنها جدتي، لا يمكنك التخيل أحساس أنه يوجد شخص ما يحاول استغلال جدتك".

وأكملت جونسون حديثها قائلة: "بعيدا عن كون تيبي هيدرين جدتى، وفى منزلة والدتى، ألا انها ممثلة رائعة ونجمة سينمائية ساحرة".

ويأتي حديث جونسون بعد أن صرحت مؤخرًا عن مزاعم سوء المعاملة التي واجهت عدد من زملائها، بما في ذلك جوني ديب وشيا لابوف، اللذان اتهما كلاهما بارتكاب انتهاكات من قبل شركائهما السابقين، بالإضافة إلى آرمى هامر، الذي يواجه مزاعم اعتداء جنسي، وقد نفى الثلاثة هذه المزاعم الكاذبة.

وصرحت جونسون لصحيفة هوليوود ريبورتر: "لم أختبر هذا الأمر بنفسي من أي من هؤلاء الأشخاص، خاصة أننى قضيت وقتًا رائعًا في العمل معهم، وبالتالي أشعر بالحزن لفقدان فنانين عظماء، وأشعر بالحزن على الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة وربما لم يحصلوا عليها في الوقت المناسب، كما أشعر بالحزن على أي شخص تعرض للأذى".

وأنهت جونسون حديثها قائلة: "أعتقد أن الناس يمكن أن يتغيروا، أريد أن أؤمن بقدرة الإنسان على التغيير والتطور والحصول على المساعدة ومساعدة الآخرين".



داكوتا جونسون وجدتها تيبي هيدرين