شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال تتعرض للسرقة فى أحداث مسلسل "آخر دور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض الفنانة القديرة ميمى جمال للسرقة فى أحداث مسلسل "آخر دور"، من بطولة دينا الشربينى، حيث تجسد دور راقصة معتزلة وصاحبة العمارة التى تسكن بها بطلة العمل، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على إحدى المنصات، وهو مكون من 12 حلقة، ومن تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.

مسلسل "آخر دور" انطلق تصويره الأسابيع الماضية، وهو بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

يذكر أن آخر ظهور للفنانة ميمى جمال فى حكاية "الشهر الثالت" من مسلسل "ورا كل باب"، وشارك فى بطولة الفنانين نضال الشافعى، دنيا عبد العزيز، وأحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، وعفاف رشاد، وأحمد رفعت، وأخرون، تأليف ميرنا الفقى، وتجمع المشاهد الأولى كل من نضال الشافعى ودنيا عبد العزيز.