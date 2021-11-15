شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين وأمير صلاح يطرحان "آخر مترو" عن معنى الصداقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الشاعر الغنائى خالد تاج الدين بمشاركة الممثل والمطرب أمير صلاح الدين أحدث أعمالهما الغنائية، "آخر مترو"، من كلمات خالد تاج الدين، وتوزيع وليد شراقى، ماستر خالد عز، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، مدير تصوير مايكل فايز، وإخراج أيمن نور.

الأغنية تم تصويرها بمناطق وسط البلد وكورنيش القاهرة، وعدد من المناطق ذات الطبيعة الخلابة بالعاصمة، وتتحدث الأغنية عن دور الصديق الجدع المخلص في حياة صديقه، وأهمية الدور الذي يلعبه إذا كان مخلصًا، وتقول كلمات الأغنية: "بحر الحياة لو موجة ساحبك على الشط الكل بيتفرج بس اللى بينط وراك ده صاحبك، لقيتك رايح سكة شمال أنا روحت وراك نصحتك، هاممنى راحتك لو حتى قولتلك براحتك".

وتعد هذه الأغنية هي الثالثة للشاعر الغنائى خالد تاج الدين كمطرب للراب، حيث سبق وطرح أغنية "آداب إعلام"، وبعدها "كاجو"، وأخرجتهما المخرجة بتول عرفة.

كان الشاعر الغنائى خالد تاج الدين قد حصل على جائزة أفضل شاعر غنائى لعام 2021 من أكثر من مهرجان لبنانى ومصرى، كما قدم مؤخرًا أغنيتين للنجمة اللبنانية نانسى عجرم واحدة بعنوان "جاية معاك"، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، والأخرى بعنوان "حبك بيقوي" ألحان وليد سعد وتوزيع هانى يعقوب.

أما الفنان أمير صلاح الدين فقد خاض سباق دراما رمضان الماضى كممثلا من خلال مسلسلى "كوفيد 25"، مع يوسف الشريف، و"هجمة مرتدة" مع أحمد عز.