شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تساهم فى قصة حب جديدة على المسرح.. رجل يطلب من حبيبته الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت النجمة البريطانية أديل – Adele، فى بداية قصة حب وظهورها للنور، بعد أن استقبلت ثنائي على مسرحها فى حفلها الأخير بكواليس تصوير مقابلتها مع الإعلامية أوبرا وينفري، ليكشف الرجل فيه عن حبه لصديقته على المسرح وسط تفاجئ وذهول منها لتستقبلهم إديل بإحدى أغانيها بعد موافقتها على الزواج منه.

وسرعان ما تناقلت منصات السوشيال ميديا المختلفة، مقطع الفيديو الذى يظهر فيه الرجل وهو يصطحب حبيبته وهي مغطاه على وجهها، لتقف على المسرح بدون علمها، ليزيل الشريط من على أعينها لتتفاجئ بالحضور وطلبه الزواج منها.

وعرض أمس الحفل الأضخم في المملكة المتحدة وهو حفل أديل، حيث يعتبر الحفل الغنائي الأول لها بعد أربع سنوات من الغياب، وأقيم الحفل فى بلاديوم لندن، السبت قبل الماضي، لكنه عرض بشكل حصري أمس الأحد كجزء من سهرة على قناة ITV الخاصة بعنوان An Audience With Adele.



صدمة الفتاة بعد طلب الزواج منها



جانب من الفيديو 1



تفاجئ الفتاة

وظهرت أديل لامعة مثل نجوم السماء حيث أرتدت فستان أسود مرصع بفصوص فضية، واختارت قصة شعرها للأعلي حتي تبرز قصة الفستان، وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير بينهم كيت جارواى، ودوا ليبا، وكيت فرديناند، وأبهرت المغنية دوا ليبا، الجميع على السجادة الحمراء من خلال زي وردي من تصميم بلومارين.