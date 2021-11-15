شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقى تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج: حبيب القلب والعقل والروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزلت الفنانة بسنت شوقى، فى زوجها الفنان محمد فراج، بمجموعة صور جديدة من جلسة تصوير جديدة لهما على أحد الشواطئ ويرتديان ملابس باللون الأبيض، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم، حيث كتبت "كل سنة وأنت ألذ وأطيب وأجمل وأصعب رزق، حبيب القلب والعقل والروح، وكل سنة وأنت زى ما أنت وإحنا مع بعض".

وسرعان ما حظيت الصور على تفاعل الكثير من متابعي شوقي، الذين وجهوا التهنئات لفراج بمناسبة عيد ميلاده، والتعليق بالاعجاب على جلسة التصوير الجديدة التى خضعوا لها.



جلسة تصوير جديدة لمحمد فراج وبسنت



سيشن فراج وبسنت شوقى

وصور فراج مشاهده فى مسلسل "الغرفة 207"، فى ديكور فندق بحى الإسكندرية فى مدينة الإنتاج الإعلامى الاسبوع الماضي، واستمر التصوير لمدة طويلة فى نفس الديكور، وتدور أحداث العمل حول جريمة قتل، فى إطار "الفلاش باك" إذ يتم قتله فى أولى حلقات العمل، لتعود الشخصية من جديد لسرد ما مضى من أحداث.

ويشارك عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف فى مسلسل "الغرفة 207"، من بطولة محمد فراج، منهم بيومى فؤاد، ومحمد ممدوح، ومراد مكرم، مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدى، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد، وغيرهم والعمل من إخراج تامر عشرى، وتدور أحداثه في 10 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.