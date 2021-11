شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا فى إطلالة جديدة للترويج لفيلمها الجديد House of Gucci والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية ليدي جاجا، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة من إطلالتها الأخيرة ضمن رحلتها الترويجية لفيلمها الجديد House of Gucci، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتعلن عن وجهتها المقبلة إلى نيويورك بعد انتهاء افتتاح فيلمها فى مدينة ميلانو الإيطالية.



ليدي جاجا فى احدث ظهور

وفي هذا السياق يبدوأن فيلم House of Gucci المقررعرضه يوم 25 نوفمبر الجاري، سيضيف عدة جوائز لصناعه فى سباق الأوسكار، فبعد إزالة الستارعن العرض الأول للفيلم أمس، حصد العمل السينمائي الذي يبلغ مدته ساعة و64 دقيقة إعجاب الكثيرين، ليتسارع النقاد فى تقييم الفيلم ومنحه عدة ترشيحات للأوسكار.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم House of Gucci، يقترب من إضافة جائزة أوسكار جديدة للنجمة العالمية ليدي جاجا، بعد حصدها لجائزتها الأولي فى سباق الأوسكارعن أغنيتها الأصلية Shallow من فيلم A Star Is Born للمخرج برادلي كوبر (2018)، وهي فى سن الخامسة والثلاثين، بعد خسارتها جائزة التمثيل لصالح أوليفيا كولمان فى فيلم The Favourite.