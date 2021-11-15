شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الفنانة أصالة يلتقي زوجها لأول مرة: كانت فرصة غالية على قلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة نصري، متابعيه بصور من حضوره أمس حفلتها التى أقيمت فى دار الأوبرا المصرية، والتى التقي فيها زوج شقيقته لأول مرة منذ زواجهما، حيث نشر الصور عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب "الأمس لم يكن عادي، القلوب الطيبة كانت كثيرة، وفي صوتها ذاب الجمال عذوبةً وبين أغانيها رقصت مشاعر الجميع فَرَحَاً بها ولها".

وأضاف نصري فى البوست قائلاً: "أمس وإن تأخر قليلاً إلا أنه كانت فرصة غالية على قلبي أن التقي فايق صهرنا الغالي لأول مرة بعد الزواج وأبارك له وأتمنى له ولهذه السيدة العظيمة العمر المديد والعامر بالسعادة والنجاح كما تستحق قلوبهم".



اصالة نصري وشقيقها وزوجها

واختتمت النجمة السورية أصالة حفلها ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بأغنية سامحتك كتير، وتوجهت بالشكر لمصر والقائمين على الحفل ودار الأوبرا المصرية بعد الحفل الذي استمر قرابة 3 ساعات قدمت خلالها أجمل أغنياتها .

وأهدت النجمة أصالة أغنية "الورد البلدى" لزوجها فائق حسن، قائلة: "أهديها لزوجي وحبيبي وصديقى".

واعتذرت النجمة السورية أصالة عن حضورها متأخرة لحفلها إذ كان مقررًا صعودها في تمام الثامنة مساء لتصعد في التاسعة والنصف.

وقالت أصالة مع بدء حفلها: أنا آسفة.. أول مرة في حياتي اتأخر وآخر مرة، سعيدة بحضوركم وإن شاء الله تتبسطوا اليوم.