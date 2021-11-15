شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات عالية لفيلم ديزني الجديد Encanto قبل عرضه فى دور السينما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرسوم المتحركة Encanto، تقييمات إيجابية مرتفعة تصل لـ87% عبر الموقع الشهير Rotten Tomatoes، قبل عرضه فى 24 نوفمبر المقبل، واحتوى الفيديو الترويجى على مجموعة من اللقطات المشوقة للعمل، التي جمعت بين الكوميديا والدراما، والغناء.



Encanto

فيلم Encanto يدور حول فتاة كولومبية شابة، تواجه الإحباط لكونها العضو الوحيد في عائلتها التي لم تحصل على قوى سحرية.

ويقوم ببطولة فيلم Encanto صوتيا كل من ديان جيريرو، ستيفاني بياتريز، جون ليجويزامو، ويلمر فالديراما، انجي سيبيدا، سعيد رينزي، كارولينا جيتان، جيسيكا دارو، اداس، رافي كابوت كونيرز، ماورو كاستيلو، ماريا سيسيليا بوتيرو.