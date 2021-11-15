شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير "طعم الدنيا" سابع حكايات "إلا أنا" غدًا وهذه قائمة الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق صباح غدٍ الثلاثاء، تصوير أول مشاهد الحكاية السابعة من مسلسل "إلا انا" والتي تحمل اسم "طعم الدنيا" قصة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وبطولة إسلام جمال، كمال أبو رية، محمد على رزق، هاجر عفيفى حنان سليمان، سامى مغاورى، نوال سمير.

وتعرض حاليًا على قناة dmc حكاية "ويبقى الأثر" قصة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إيناس كامل، إلهام عبد البديع، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم.

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هى: "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، "حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.