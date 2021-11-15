شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تطرح أحدث كليباتها الغنائية "هتشتاقوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة أنغام، أحدث كليباتها الغنائية عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى الأغنية التي تحمل اسم "هتشتاقوا"، وذلك بعد فترة من الترويج لها خلال الفترة الأخيرة قبل طرحها اليوم الإثنين.

وتعتبر أغنية "هتشتاقوا" أحدث تجاربها الغنائية، وهي من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري، وكلمات الشاعر عمرو يحيى.

ما تأتى بعدما طرحت خلال شهر أغسطس من العام الجارى، أغنية "ونفضل نرقص" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وهى الأغنية التي لاقت نجاحا وتجاوبا من قبل الجمهور .

وفى سياق آخر عبرت النجمة أنغام عن استيائها الشديد لتداول أخبار وشائعات عنها، ومعلومات مغلوطة بشأن ارتباطها، حيث كتبت فى وقت سابق عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام": "للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عنى أخبار كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك ليه.. أنغام".

وحرصت النجمة أنغام مؤخرًا على حضور عرض مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى" للنجم الكبير يحيى الفخرانى، وذلك وسط حفاوة شديدة من المتواجدين باستقبالها، مثلما يظهر خلال الصور التى عكست فرحتها هى الأخرى بالتواجد خلال العرض الذى يضم كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والذى تم استئناف عروضه أمس على أن يقام الجمعة من كل أسبوع.