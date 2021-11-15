شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يفاجئ جمهوره بطرح نسخة جديدة من ألبومه الأخير Donda والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النجم العالمي كاني ويست، نسخة جديدة من ألبومه الأخير Donda، بشكل مختلف من الموسيقي، ليفاجئ متابعيه وجمهوره من جميع أنحاء العالم، وهو ما كان متوقع بحسب ما كشفت صحيفة فاريتي فى تقرير لها.

وسرعان ما حظي الإصدار الجديد الذى كشف عنه ويست مساء أمس، على إعجاب الكثيرين، كونه يضم أكثر من 20 دقيقة من المقاطع الصوتية التى لم يتم إصدارها سابقًا وإصدارات جديدة، منها Life Of The Party، وأغنية Andre 3000، وعدد من الأغانى.



كانى ويست

وقارن ويست، نفسه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال عرض "درينك تشامبس"، الذي نشر على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وقال ويست إنه يتحكم بأكبر بائعي الملابس الأمريكيين - GAP وAdidas وفي هذا وجد أوجه تشابه مع أنشطة الرئيس الروسي، وأضاف قائلا "أنا بوتين. أنا بوتين الشاب".

وذكر المقدمون الفنان بأنه أمريكي من أصل أفريقي ولد في شيكاغو، لكنه لم يخجل، واستمر في الحديث عن التشابه مع الرئيس الروسي.