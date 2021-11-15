شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود ناعية المخرج محمود اللوزي: ساهم فى خروج كثير من المواهب الشابة للنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، المخرج المسرحي وأستاذ الإخراج بالجامعة الأمريكية، الفنان محمود اللوزي، والد النجمة يسرا اللوزي، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وقالت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، إن المخرج محمود اللوزي، ساهم بعلمه وإبداعه في خروج الكثير من المواهب الشابة للنور، وساهم أيضا في إثراء الحياة الفنية بالعديد من الأدوار المميزة.

جدير بالذكر أن المخرج والفنان الراحل ولد عام 1958 وشارك خلال مسيرته في العديد من الأفلام منها "فارس المدينة" و"اسكندرية نيويورك" و"قبلات مسروقة" و"الكنز" و"ميكروفون" و"رأس السنة".

كما شارك "اللوزي" في الدراما التليفزيونية من مجموعة من أشهر المسلسلات منها "الجماعة" و"مشرفة رجل لهذا الزمان" و" حارة اليهود".