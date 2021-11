شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تصوير بعض مشاهد Doctor Strange in the Multiverse of Madness دون سبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى حاليًا إعادة تصوير بعض مشاهد فيلم مارفل الجديد Doctor Strange، الذى سيطرح تحت اسم Doctor Strange in the Multiverse of Madness، وذلك دون الكشف عن أسباب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter"، على أن يكون الفيلم الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness هو الجزء الثانى من فيلم Doctor Strange الذى طرح في هعام 2016، ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم الجديد في مارس من العام المقبل 2022.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يجرى تصوير وإعادة تصوير بعض المشاهد الخاصة بـ Doctor Strange in the Multiverse of Madness في سرية، لأنه على حسب مصادر مقربة من شركة مارفل، انه قرتت الشركة المنتجة إضافة وإعادة بعض المشاهد من جديد دون الكشف عن سبب، وذلك خلال الانتهاء من تصوير عدة اعمال أخرى منها Spider-Man: No Way Home.

يأتى هذا بعدما كانت قد قررت الشركة المنتجة للفيلم منذ فترة تأجيل الفيلم إلى نوفمبر 2021، ولكن استمرار توقف التصوير بسبب فيروس كورونا ساهم بشكل كبير في التأجيل للمرة الثانية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة من جديدة للشوارع.

تدور أحداث فيلم "doctor strange" حول شخصية الطبيب "ستيفين سترينج" الذى يفقد مهنته بعد حادث سيارة مروع وتقوم إحدى الساحرات برعايته وتعليمه فنون سحرية يستخدمها بعد ذلك للدفاع عن العالم، ويشارك فى بطولته إلى جانب بندكت كومبرباتش كل من راشيل ماك أدمز وبيندكت ونج وتيلدا سوينتون ومادس ميكلسن وسكوت آدكنز، ومن تأليف وإخراج سكوت ديريكسن.

ويعود الممثل العالمى بينيدكت كامبرباتش، في الجزء الجديد من السلسلة باعتباره الساحر الأعلى بعد ظهوره في 2016، ومن المتوقع ايضاً ان يعيد وونج وشيويتل إيجيوفور لدورهما في الفيلم الأصلي، لمواجهة الأعداء الجدد في العالم الأخر، ومن ضمن الأفلام التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، فيلم Thor: Love and Thunder الذي تم تأجيله لمدة أسبوع من 11 فبراير عام 2022 إلى 18 فبراير 2022، بسبب توقف عملية التصوير في الكثير من الأماكن.