شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد لفيلم Spider Man No Way Home قبل ساعات من عرض التريلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على فيلم الإثارة والخيال Spider Man No Way Home عن بوستر جديد للفيلم قبل ساعات من طرح التريلر الرسمي للفيلم المقرر عرضه يوم 17 ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم.



Spider Man No Way Home

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة collider، فإن الفيلم المنتظر Spider Man No Way Home، سيضم عددًا من نسخ سبايدرمان.