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شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد لفيلم Spider Man No Way Home قبل ساعات من عرض التريلر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على فيلم الإثارة والخيال Spider Man No Way Home عن بوستر جديد للفيلم قبل ساعات من طرح التريلر الرسمي للفيلم المقرر عرضه يوم 17 ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم.
Spider Man No Way Home
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة collider، فإن الفيلم المنتظر Spider Man No Way Home، سيضم عددًا من نسخ سبايدرمان.
ووفقًا لتقرير سابق نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم مارفل الجديد Spider-Man: No Way Home، سيصدر في الصين أولاً لحصد أكبر حصيلة إيرادات، حيث إن السوق الصيني يعد الأن الأضخم في صالات السينما في جميع أنحاء العالم، لامتلاكه أكثر من 5000 صالة عرض ومسرح.
وبدأ فيلم Spider-Man: No Way Home في مغازلة السوق الصيني عبر أول ملصق رسمي من Sony، مما أثار حماسة المعجبين الذين يبحثون في الصورة بحثًا عن تلميحات جديدة لما يمكن توقعه من العنوان.