شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لـ بريتنى سبيرز بعد الخلاص من وصاية والدها بعد 13 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى ميل عن الظهور الأول للنجمة بريتنى سبيرز بعد تحريرها من وصاية والدها مؤخرًا، وذلك أثناء قيادة سيارتها فى رحلة ممتعة يوم الأحد، كما بدت وهى تجري بعض المكالمات الهاتفية.



بريتنى سبيرز اثناء قيادة سيارتها

وأضاف التقرير أن تلك ربما هي المرة الأولى منذ 13 عامًا التي تظهر فيها بريتنى سبيرز بتلك الصورة المستريحة في الشوارع بعد الخلاص من أزمتها الكبرى التي اعتبرت بمثابة عائق أعاق مسيرتها الفنية لسنوات بعدما كان والدها هو المتحكم في كافة أمورها.



بريتنى سبيرز فى صورة أخرى

من ناحية أخرى سبق واحتفلت ليدى جاجا بخلاص بريتنى سبيرز من الوصاية المفروضة عليها من قبل والدها، وأكدت الفنانة الأمريكية ليدى جاجا، أن صناعة الموسيقى لم تعامل مواطنتها بريتنى سبيرز بشكل جيد بعد تعرضها لانهيار عقلى، ووصفتها بأنها مصدر إلهام عاملته صناعة الموسيقى بشكل سيء، واحتفلت بتخلصها رسميا من الوصاية ‏المفروضة عليها منذ أكثر من 10 سنوات، بعد تعرضها لانهيار عقلى.

وأوضحت جاجا أن صناعة الموسيقى لم تعامل بريتني سبيرز بشكل جيد بعد انهيارها العقلي، الذي دفعها لحلق رأسها بالكامل، ودخلت على أثره مركز إعادة تأهيل، وذلك أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد "House of Gucci"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت جاجا: "بريتنى موهوبة للغاية، إنها ملهمة بشكل لا يصدق، وأنا سعيدة جدًا لأننا سنحتفل اليوم، لدرجة أنها ستبدأ مرحلة جديدة من حياتها".

وأوضحت ليدى جاجا، أنها كانت تعانى هى أيضا من مشاكل الصحة العقلية، بما في ذلك الصدمة الناجمة عن اعتداء جنسي من قبل منتج موسيقى عندما كانت في الـ19 من عمرها.