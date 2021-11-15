ماجدة الرومي عن مصر: "أشوفها متحاوطة بإيد الرب ومحمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تختتم الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي، فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية، بحفل مُقام الآن على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وعبرت ماجدة عن حبها لمصر، قائلة "لو بس المصريين يعرفوا اديش نحن اللبنانيين بنحب مصر.. هي الحضن الدافي اللي بيجمعنا وبنرتاح فيه".

وتابعت "مصر الحضن اللي بنرتاح فيه من تعب الحروب والدمار، الله يحمي مصر ويبعد عنا كل مكيدة واشوفها متحاوطة بايد الرب ومحمية"، ووجهت الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ولمديرة المهرجان چيهان مرسي.

شهد الحفل في بدايته إعلان أسماء الفائزين في مسابقة رتيبة الحفني بالدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية.

