"مسيرتي".. فيلم يوثق مسيرة حياة جورج وسوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت منصة شاهد، تقديم فيلم وثائقي يعرض لأول مرة عن مسيرة حياة الفنان جورج وسوف الفنية والغنائية، بعنوان "مسيرتي".

وعرضت المنصة الإعلان التشويقي الأول للفيلم، من خلال حسابها على "انستجرام"، والذي يظهر فيه تدرج المراحل العمرية لجورج وسوف وتعدد الشخصيات، ويظهر فيه الممثل اللبناني مجدي مشموشي، وجينا أبو زيد، وظهر في الإعلان صوت الفنان جورج وسوف قائلًا: 45" سنة، مسيرة طويلة".

وأحيا وسوف حفلًا غنائيًا 28 أكتوبر الماضي، ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن آخر أعمال جورج وسوف، هي أغنية "ياه على الزمن" التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في لبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، وهندسة صوتية هاني محروس.

