إعلان الفائزين بجوائز مهرجان الموسيقى العربية 30 بحفل تختتمه ماجدة الرومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في ختام الدورة الثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية، تم الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني، وسلمهم الجوائز الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، والمخرجة چيهان مرسي مدير المهرجان.

وكانت جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء، قد ضمت 4 فروع هي: المسابقة الكبري للأغنية الجديدة، مسابقة الارتجال على آلات التخت الشرقي، مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب والأطفال وذوي القدرات الخاصة. وجاءت نتائجها كالتالي:

- الجائزة الكبرى (الأغنية الجديدة) وقيمتها (١٥٠٠٠٠ مائة وخمسون ألف جنيه صافي) وفازت بها أغنية (بكرة) كلمات الشاعر محمود إسماعيل محمود محمد شفيق ٣٨ عاما من محافظة الجيزة، ألحان وتوزيع وغناء الفنان محمد عيسى إبراهيم الشيخ ٢٨ عاما من محافظة الغربية.

- جائزة الإرتجال على آلات التخت الشرقي وقيمتها (60000 جنيه) وفاز بها

- عازف العود ناجي محمد محمد مسعود

- عازف الكمان فارس صقر

- عازف القانون أحمد قمري

- عازف التشيللو نور عبد الشافي

- عازف الناي جون سامي

- عازف الإيقاع ماجد الصواف

وقد أوصت اللجنة بمنح جائزة لجنة التحكيم وقيمتها (٥٠٠٠ خمسة آلاف جنيه ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز لعازف العود يوسف مصطفى محمد فرج.

- مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب:

• فاز بالمركز الأول أحمد حسن سعد ٢٥ عاما محافظة القاهرة وقيمة الجائزة (٣٥٠٠٠ جنيه).

• وفاز بالمركز الثاني مصطفى محمود محمد ٢٤ عاما محافظة الأقصر وقيمته (٣٠٠٠٠ جنيه).

• وذهب المركز الثالث لـ عبدالله محمد لبيب ٢٣ عاما محافظة القاهرة وقيمة جائزته (25000 جنيه ).

وأوصت لجنة التحكيم بمنح جائزتها وقدرها (٥٠٠٠ جنيه ) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابق عبدالعزيز محمد عبدالعزيز 21 عاما محافظة القاهرة.

- مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة شباب:

• فاز بالمركز الأول ابراهيم محمد ابراهيم وقيمة الجائزة (٣٥٠٠٠ جنيه)

• ونال المركز الثاني رحمة ممدوح محمد بيومي ١٩ عاما من محافظة القاهرة وقيمتها ( ٣٠٠٠٠ جنيه )

• ونال المركز الثالث عز الدين سامح سيد ١٧ عاما من محافظة القاهرة وقيمتها (٢٥٠٠٠ جنيه).

وأوصت اللجنة بمنح جائزة لجنة التحكيم وقدرها (٥٠٠٠ جنيه) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابق أبو القاسم أحمد محمد ٢٠ عاما من محافظة اسوان.

- مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال:

نال المركز الأول مصطفى ناصر فتحي ناصر ١٣ عاما من القاهرة وقيمتها ( 25000 جنيه ).

وحصل على المركز الثاني محمد أسامة أحمد عبد القادر ١١ عاما من القاهرة وقيمتها (٢٠٠٠٠ جنيه )

وذهب المركز الثالث إلى حور صلاح سالم عبدالمجيد ١٥ عاما من محافظة الدقهلية وقيمتها ( ١٥٠٠٠ جنيه ).

وأوصت لجنة التحكيم بمنح جائزتها وقدرها (٥٠٠٠ جنيه) وشهادة تقدير في الأداء المتميز للمتسابقة أمل أحمد السيد محمد ١٤ عاما محافظة القاهرة .

- مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي لذوي القدرات الخاصة أطفال

فاز بالمركز الأول ستيفن روماني رؤوف 12 عاما من محافظة القاهرة وقدرها (٢٥٠٠٠ جنيه).

ونال المركز الثاني هند أنور عبد العزيز عطا الله ١٢ عاما من محافظة البحيرة مدينة دمنهور وقيمتها (٢٠٠٠٠ جنيه).

وذهب المركز الثالث إلى رقية أحمد حمدي الشرقاوي ٩ أعوام من محافظة البحيرة مدينة دمنهور وقيمتها ( 15 ألف جنيه).

وتختتم حفل اليوم الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مع أوركسترا الاتحاد الفليهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي.