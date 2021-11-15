اقتصار عزاء والد يسرا اللوزي على الأهل والأقارب داخل منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقتصر عزاء الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، على الأهل والأقارب، وقررت أسرته إقامة العزاء بمنزل العائلة.

ورحل عن عالمنا اليوم الفنان محمود اللوزي، عن عمر يناهز 63 عاما، وشيع جثمانه بأحد مناطق منطقة الزمالك، ودفن بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن الفنان الراحل شارك في عدد من الأعمال الفنية منها: "خاص جدا، ميكروفون، الكنز، بالألوان الطبيعية، الخروج" وغيرها من الأعمال.

ونعى عدد من نجوم الفن، الفنان الراحل لعل أبرزهم: يسرا، أيتن عامر، أحمد داود، عمر السعيد، فتحي عبدالوهاب، خيري بشارة، وآخرون.