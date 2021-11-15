نور خالد النبوي يشارك في بطولة مسلسل "نقل عام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:"

يشارك الفنان نور النبوي في بطولة المسلسل الاجتماعي الدرامي "نقل عام" أمام الفنان محمود حميدة.

وتدور أحداث الدراما العائلية "نقل عام" في 30 حلقة، حول عائلة موظف بالنقل العام، ويقوم نور النبوي بدور أحد أبنائه، وإضافة للنجم محمود حميدة، يشارك بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم من بينهم سوسن بدر، دينا، وميريهان حسين، ومن إخراج عادل أديب، وكتابة ورشة مجموعة فنون مصر تحت إشراف السيناريست محمد اسماعيل أمين.

ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ نور النبوي مسلسل "ورق التوت" الذي يشارك فيه مع شريف سلامة، ثراء جبيل، خالد أنور وأسماء جلال، ومن إخراج حسام علي وتأليف عبادة نجيب، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب داخل أكاديمية للفنون المسرحية، ويتناول بعض القضايا الحساسة.

نور النبوي ممثل مصري شاب، درس التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج Northridge بالولايات المتحدة الأميركية، بدأ التمثيل في عدد من المسرحيات بالجامعة، ليشهد بعدها مشواره الفني بداية قوية من خلال مسلسل الاختيار 2، حيث قام بدور ضابط حديث التخرج من كلية الشرطة، والذي استُشهد بعد عام من تخرجه ليصبح أصغر شهيد في الشرطة.