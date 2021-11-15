تفاصيل صادمة.. كويتية تركت جثة ابنتها في الحمام 5 سنوات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 15 - نوفمبر - 2021 9:20 مساءً

رفضت النيابة العامة الكويتية اليوم الإثنين، إخلاء سبيل المتهمة بقتل ابنتها في “السالمية” والاحتفاظ بجثتها في الحمام لمدة 5 سنوات.

النيابة العامة قررت حبس المتهمة 21 يومًا على ذمة القضية، موجهة تهمتي حبس حرية ابنتها والقتل العمد، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وعثرت الشرطة الكويتية على جثة الفتاة في منطقة السالمية متحللة، واتضح بعد ذلك أن الجثة موجودة في حمام المنزل منذ 5 سنوات وقت وقوع الجريمة.

كما ذكرت الصحيفة الكويتية أن “المتهمة أنكرت التهمتين، لافتة إلى أن “الأم تهدف لمنعها من الخروج كنوع من التربية”.

وقالت المتهمة: “لم أقتل ابنتي، وكل ما في الأمر أنني منعتها من الخروج، وتبين لي بعدها أنها امتنعت عن الأكل ثم ماتت”، موضحة أنه “في اليوم الذي ماتت فيه ابنتي، كانت هناك قضية شهيرة هزت الكويت، وتتمثل في قيام خادمة بقتل ابنة مخدومها، وخفت أن يكون مصيري كهذه القضية وأن يشتهر الأمر وأُودع السجن”.

إلى جانب ذلك، كشف صحيفة “القبس” أن هذا هو السبب وراء احتفاظها بجثة ابنتها طوال هذه السنوات ولم تقم بإبلاغ الجهات المختصة أو دفنها.