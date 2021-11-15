روبي تكشف تفاصيل فيلمها الجديد مع أحمد حلمي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت الفنانة المصرية، روبي، عن أنها بطلة أحدث أفلام مواطنها الفنان، أحمد حلمي، والذي يعود به إلى ‏شاشة السينما بعد غياب عامين.‏

ونشرت روبي صورة عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي من أول يوم تصوير لفيلمها مع أحمد حلمي، الذي يحمل اسم “العيل”، ويشهد على أول تعاون فني بينهما.

من ناحيته، لم ينشر أحمد حلمي أي صور من كواليس فيلمه الجديد “العيل” عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفيلم “العيل” من تأليف هيثم دبور، ومن إخراج محمد شاكر خضير، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل ونسرين أمين، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائية العام المقبل.

وكان آخر أفلام أحمد حلمي “خيال مآتة”، الذي طرح في دور العرض السينمائية بعيد الأضحى عام 2019، وتشارك بطولته منة شلبي وخالد الصاوي.

وأعلن حلمي أثناء استضافته في برنامج “صاحبة السعادة”، في شهر سبتمبر/ أيلول 2020، أنه يحضر لمسلسل ينتمي إلى نوعية دراما “الكوميديا السوداء”، وكان من المقرر عرضه في رمضان 2021، لكنه لم ير النور.

من ناحية أخرى، كشف برنامج “إي تي بالعربي” عن أول صورة من أحدث أفلام الفنانة منى زكي، زوجة أحمد حلمي، وهو “الجواهرجي” الذي يشاركها بطولته الفنان الكوميدي، محمد هنيدي.

ويشهد فيلم “الجواهرجي” على أول لقاء فني بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد غياب 23 عاما، منذ أن لعبا سويا بطولة فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية.

وكان السيناريست المصري، تامر حبيب، كشف في تصريحات إعلامية، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، عن أنه يجري محادثات مع أحمد حلمي ومنى زكي للاتفاق على تفاصيل أول تعاون فني يجمع بينهما منذ 17 عاما، بعد أن قدما فيلم “سهر الليالي”.

وأكد حبيب أنه “لم يستقر على الشكل الفني للفكرة، وإن كانت ستكون فيلم سينمائي أم مسلسل درامي”.