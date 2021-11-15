تفاصيل أول فيلم وثائقي عن الفنان جورج وسوف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

تستعد إحدى المنصات الرقمية لعرض أول فيلم وثائقي عن الفنان السوري، جورج وسوف، الذي يتناول ‏مشواره الفني الطويل الممتد لـ45 عاما.‏

ونشرت منصة “شاهد” التابعة لشبكة “إم بي سي” السعودية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلان الترويجي للوثائقي الذي حمل اسم “مسيرتي”، المقرر طرحه يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي إحدى لقطات الإعلان، يظهر جورج وسوف وهو يقول إنه على الرغم من مسيرته الممتدة 45 عاما، إلا أن “الحلو فيها كان أكثر من المر”.

ويتم سرد مشوار جورج وسوف في الفيلم الوثائقي “مسيرتي” بصبغة درامية، من بطولة 3 ممثلين يقومون بتجسيد شخصيته في مراحل مختلفة من حياته، والذين تم انتقاؤهم بعناية شديدة.

من ناحية أخرى، أعلن جورج وسوف عن أول حفلاته الغنائية التي سيحييها في العام الجديد 2022 ستكون في أحد الفنادق في العقبة في الأردن.

وكان جورج وسوف أحيا، الشهر الجاري، حفلا غنائيا على هامش “موسم الرياض”، وهو ثاني حفل له في المملكة العربية السعودية.