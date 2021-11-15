ماجد الكدواني لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: خشيت من أول بطولة لي في التلفزيون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 4 ساعات

يعتبر الممثل ماجد الكدواني من أبرز النجوم المميزين في الوسط الفني المصري وهو صاحب الادوار المركبة في السينما والتلفزيون وقريبا يطل في عمل جديد يعرض على منصة ” شاهد” بعنوان ” موضوع عائلي” ويشارك فيه مجموعة من نجوم الشاشة الصغيرة. فماذا يقول الكدواني لـ”صوت بيروت إنترناشونال” عن هذا العمل؟: “قصة مسلسل موضوع عائلي لامَست قلبي منذ أن قرأتها وكانت سبباً في مشاركتي بأول بطولة تلفزيونية لي على الشاشة الصغيرة”، مضيفاً: “أنا أؤمن بمبدأ البطولة الجماعية، ومقتنع بأن نجاح أي عمل هو نجاح لكل ممثليه وطاقمه، وقد سررت بهذه التجربة رغم كوني غير معتاد على فكرة التصوير ضمن حلقات”.

وحول شخصية “ابراهيم” التي يقدمها في العمل، يقول الكدواني: “ابراهيم شخص طيب ولكنه لا يحب تحمّل المسؤولية. هو شخص منطلق وتلقائي وبسيط ويعيش الحياة بعفويتها، كما أنه راضٍ عن نمط حياته كلياً ولا يرغب بالتغيير فضلاً عن كونه يكره المفاجآت.. إلى أن يتلقّى أكبر مفاجأة في حياته.” ويضيف قائلا : “من خلال التغييرات الجذرية التي تطرأ على حياته، سيعيش ابراهيم حالة من الأحداث المثيرة للجدل والشجن والكوميديا في الوقت نفسه.”

وحول التغيير الكبير الذي قلب حياته رأساً على عقب، يوضح : “إن هذا التغيير هو الفكرة الرئيسية التي شدّتني إلى العمل على الشاشة الصغيرة. فلطالما كنت متخوّفاً من فكرة الحلقات، إلى أن دار حديث بيني وبين المنتج أحمد الجنايني عندما عرّض عليّ الدور، إذ لخّص لي فكرة المسلسل التي تدور حول تلك المفاجأة الصادمة، فوجدت بأن هذا العمل يستحقّ التنفيذ فعلاً لما يحمله من مواضيع انسانية واجتماعية ونفسية هامة وقيمة درامية عالية.. فما بالك بوالدٍ يعيش مع ابنته التي لا يعرفها، وهي بدورها لا تعرف بأنه والدها!”.

وعن العمل السادس الذي يجمعه بكريم عبد العزيز في فيلم ” الرجال لا يذهبون الى المأذون مرتين” قال “الفيلم يقدم حالة لطيفة جدا، فيها فانتازيا بعض الشيء، وإن كنت أخاف منها، ولكن أيمن وتار السيناريست كتبها بطريقة محبوكة، فالفكرة جديدة جدا، والمخرج أحمد الجندي استمتع بالعمل معه جدا، كما أنني سعيد بالعمل مع كريم، فأنا أتعلم منه الكثير، ودوما هناك حوار من القلب بيننا، فهو من الناس القليلة التي أرتاح في الكلام معها، وأشعر بالأمان، فهو لا يمكن أن يمثل أو يضحك عليك فهو دائما يتعامل من القلب، كما أنه ممثل مختلف، ينطبق عليه جملة (ما يصدر من القلب يصل للقلب، وما لا يصدر من القلب لا يصل حتى للآذان)، فكريم عشرة عمر بجد”.