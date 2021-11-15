أول تعليق من رونالدو بعد السقوط المرير للبرتغال

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 15 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 5 ساعات

وجه كريستيانو رونالدو نجم وقائد المنتخب البرتغالي، رسالة إلى جماهير بلاده، عقب الفشل في حجز مقعد بكأس العالم لكرة القدم عبر دور المجموعات بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال.

وكان يكفي المنتخب البرتغالي التعادل أمام ضيفه الصربي لضمان التأهل المباشر عن المجموعة الأولى إلى مونديال قطر، إلا أن الصربي ألكسندر ميتروفيتش أحرز هدف الفوز لمنتخب بلاده في الوقت القاتل (2-1)، أمس الأحد، لتخطف صربيا بطاقة التأهل المباشرة الوحيدة إلى المونديال، بينما سيتوجب على رونالدو وزملائه خوض مباريات الملحق الأوروبي في مارس المقبل.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، صورة له عقب المباراة، وكتب عليها: أظهرت لنا كرة القدم مرارا وتكرارا أن المسارات الأكثر التفافا تؤدي إلى أكثر النتائج المرجوة في بعض الأحيان”.

وأضاف: “كانت نتيجة مباراة الأمس صعبة، لكنها لم تكن كافية لإحباطنا. هدفنا الخاص بالتواجد في كأس العالم 2022 لا يزال حيا، ونعلم ما يتعين علينا القيام به للوصول إلى هناك. لا أعذار لدينا. البرتغال ستذهب إلى قطر”.

وأنهت البرتغال دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 17 نقطة، خلف منتخب صربيا صاحب الصدارة بـ20 نقطة، علما بأن صاحب المركز الأول يتأهل مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق الأوروبي.

ويتأهل 13 منتخبا عن القارة الأوروبية إلى نهائيات كأس العالم، وهي أبطال المجموعات العشر، بينما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بمشاركة منتخبين متأهلين من دوري الأمم الأوروبية، وستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة، ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 مارس المقبل)، لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى التي ستمثل “القارة العجوز” في مونديال قطر.