بدون ملابس .. شاهد رولا يموت على الأرجوحة بحركاتها الايحائية تشعل المتابعين

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بدون ملابس .. رولا يموت على الأرجوحة بحركاتها الايحائية تشعل المتابعين .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت اللبنانية رولا يموت مقطع فديو لها على البحر وهي تركب أرجوحة وترتدي البكيني فقط، وتقوم بحركات جريئة وايحائية، وسدلت شعرها، وبللته بالبحر وهي تتأرجح، وعلقت على الفيديو: "ادلع يا كايدهم.



وانهال المتابعون على فيديو رولا يموت بالتعليقات وتغزلوا بجمالها واثارتها، بينما انتقدها البعض بتعليقات حادة وقاسية، لكن يعرف عن رولا يموت انها لا تهتم بالتعليقات السلبية، بل تتعمد استفزاز منتقديها بصور ومقاطع فيديو جريئة.

وتحرص رولا يموت على مشاركة متابعيها بآخر صورها واطلالاتها الجريئة، حيث تظهر بالبكيني والمايوه وتستعرض مفاتنها بطريقة يعتبرها البعض خادشة ومخلة للآداب، وتقوم بحركات ايحائية تشعل بها تعليقات المتابعين.