بعد إثارتها الجدل.. تعرف على أسباب تكريم إلهام شاهين في الجامعة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تكريمها في كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، بعد مشاركتها في لجنة التحكيم لمشاريع تخرج الدفعة الرابعة من طلبة وطالبات الكلية.

الفنانة إلهام شاهين نشرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، صور من الحفل، وكتبت: "حضرت حفل تخرج الدفعة الرابعة من كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، وتم تكريمي من عميد الجامعة دكتور محمد شومان".

وتابعت: "لمشاركتي في التحكيم على مشاريع هذه الدفعة منذ السنة الأولى، هي دفعة أستاذي ومن له فضل فىي مشواري الفني المخرج سمير سيف الله يرحمه، بدأ معهم من السنة الأولى، ولكنه رحل في السنة الثالثة، سنتذكره دائما بكل الخير، وألف مبروك لهذه الدفعة الرائعة، تمنياتي لهم بمستقبل مشرق".

الفنانة إلهام شاهين أثارت مؤخرا الجدل، عقب إعلانها عن فكرة إعادة تقديمها مسرحية "المومس الفاضلة"، التي سبق وقامت ببطولتها الفنانة سميحة أيوب عام 1958، ووصل الأمر إلى حد تقدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة.