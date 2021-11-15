"فقدنا صديق مقرب".. يسرا تنعى محمود اللوزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة يسرا، الفنان محمود اللوزي والد الفنانة يسرا اللوزي والذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 63 عامًا.

ونشرت يسرا صورة الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :" إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم صديق مقرب و عزيز أوي على قلوبنا الغالي محمود اللوزي، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم العائلة الصبر والسلوان".

وأضافت :"خالص عزائي لسوسن وأحمد ويسرا ربنا يصبركم جميعا".

وتوفي صباح اليوم الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، عن عمر يناهز 63 عاما.

وأعلن المخرج محمد العدل عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة وكتب: "يا محمود.. محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله، كان ممثل جميل وكان حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه.. والبقية في حياتك يا يسرا".

الفنان الراحل محمود اللوزي، عمل أستاذا للتمثيل والإخراج في الجامعة الأمريكية، وشارك بالتمثيل في عدة أفلام، منها "عشم، بالألوان الطبيعية، وميكرفون"، ومسلسل "الخروج".