لقطات من جنازة محمود اللوزي .. يسرا اللوزي وحيدة وترتدي اللون الأبيض وغياب نجوم الفن

كتب امير فتحي في الاثنين 15 نوفمبر 2021 07:22 مساءً - شيع منذ قليل جثمان المخرج المسرحي ” محمود اللوزي ” والد الفنانة ” يسرا اللوزي ” من مسجد الزمالك بجوار ساقية الصاوى .

وظهرت يسرا اللوزي في جنازة والدها وهي ترتدي اللون الأبيض .. وغاب نجوم الفن عن حضور الجنازة ولم يتواجد سوى عددًا من طلاب وأصدقاء الراحل محمود اللوزي .

يذكر أن الفنان والمخرج محمود اللوزي رحل عن عالمنا اليوم الإثنين عن عمر ناهز ال 63 عاما .