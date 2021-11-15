كتب امير فتحي في الاثنين 15 نوفمبر 2021 07:22 مساءً - شيع منذ قليل جثمان المخرج المسرحي ” محمود اللوزي ” والد الفنانة ” يسرا اللوزي ” من مسجد الزمالك بجوار ساقية الصاوى .
وظهرت يسرا اللوزي في جنازة والدها وهي ترتدي اللون الأبيض .. وغاب نجوم الفن عن حضور الجنازة ولم يتواجد سوى عددًا من طلاب وأصدقاء الراحل محمود اللوزي .
يذكر أن الفنان والمخرج محمود اللوزي رحل عن عالمنا اليوم الإثنين عن عمر ناهز ال 63 عاما .
كانت هذه تفاصيل خبر لقطات من جنازة محمود اللوزي .. يسرا اللوزي وحيدة وترتدي اللون الأبيض وغياب نجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.