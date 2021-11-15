نبيلة عبيد توجه رسالة إلى دنيا سميرة غانم

كتب امير فتحي في الاثنين 15 نوفمبر 2021 07:22 مساءً - وجهت الفنانة ” نبيلة عبيد ” رسالة دعم إلى الفنانة ” دنيا سمير غانم ” وشقيقتها الفنانة ” إيمي سمير غانم ” بأن تتجاوزا ما تمران به في الوقت الحالي بعد وفاة والديهما الفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” والعودة إلى الفن وجمهورهما .

فنشرت نبيلة عبيد مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام تضمن أحد المشاهد التي جمعتها بدنيا سمير غانم في مسلسل ” لهفة ” وكتبت في تعليقها عليها : ” دنيا سمير غانم بنت الغاليين .. أخف دم بين كل الممثلات الشباب ” .

وتابعت : ” وحشتيني إنتي وإيمي ووحشتي جمهورك .. يا رب في أقرب وقت تتجاوزي إنتي وأختك اللي فات وترجعولنا وترجعوا لجمهوركم تفرحوه وتفرحونا ” .