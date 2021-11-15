من 30 سنة.. محمد صبحي ينشر صورة قديمة لمنى زكي قبل الشهرة داخل المسرح.. هكذا كان شكلها – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الاثنين 15 نوفمبر 2021 07:22 مساءً - نشر الفنان المصري محمد صبحي، صورة نادرة للفنانة منى زكي، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

وكتب الفنان محمد صبحي، على الصورة تعليقًا حيث قال: “أول ظهور لمنى زكي في مسرحية بالعربي الفصيح 1991 والعديد من النجوم مثل داليا إبراهيم.. كارولين خليل.. سيد الرومي ! ” المسرحية لم يتم تصويرها“.

وتفاعل عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي ومتابعي الفنان عبر صفحته الرسمية، وركزت الكثير من التعليقات علي أشكال الفنانين في تلك الفترة الزمنية، خاصة النجمة منى زكي التي أكد عدد كبير من المعلّقين أنها لم تتغير كثيرًا بمرور الوقت.

صورة عمرها 30 سنة تشهد ظهور الفنانة “منى زكي” في أول أدوارها الفنّية

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من ناحية أخرى، تواصل النجمة منى زكى مع النجم محمد هنيدي، تصوير “فيلم الجواهرجي” خلال الفترة الحالية، وهو الفيلم الذى يجمعهما منذ فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية“، وشارك الفنان أحمد حلاوة صورة بصحبة هنيدى ومنى زكى في كواليس التصوير أثناء الاستراحة من التصوير لاقت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى معربين، عن اشتياقهم لمشاهدة الفيلم.

ويقع النجم محمد هنيدى فى مشاكل ومواقف محرجة بسبب النجمة منى زكى، وذلك ضمن أحداث فيلمه الجديد “الجواهرجى”، الذى يتم تصويره حالياً فى العديد من الديكورات، ويجسد هنيدى في الفيلم دور “جواهرجى”، بينما تجسد منى دور زوجته ويحدث بينهما عدد من المواقف في إطار كوميدي.

فيلم “الجواهرجى” يقوم ببطولته النجوم محمد هنيدى ومنى زكى ولبلبة، كما وقع الاختيارعلى الفنان أحمد السعدنى ليكون أمام هنيدى ويجسد دورًا مهما ومحوريًا خلال أحداث الفيلم وتليه الفنانة ريم مصطفى، ثم الفنان آسر ياسين، والفنانون أحمد حلاوة، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، والعمل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويخرجه إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر.

يعد فيلم “الجواهرجى” اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير “صعيدي في الجامعة الأميركية”.

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