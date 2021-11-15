فايز السعيد يلتقي ميادة الحناوي.. “كان حلم وتحقق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبر الفنان فايز السعيد عن سعادته البالغة بمقابلته الفنانة القديرة ميادة الحناوي، مبيناً أنه حقق حلمه بلقائها، وأضاف قائلاً الكلمات المعبرة في حقها، التي تكشف عن نجومية فنانة كبيرة في الوطن العربي.

وأوضح السعيد، الذي نشر عبر حسابه في “إنستغرام” صورة جمعته بالفنانة ميادة الحناوي، قائلاً إنه تربت على أغانيها أجيال عدة، مردفاً أن أغانيها خالدة حتى يومنا هذا على أيادي عمالقة الملحنين، مثل محمد عبدالوهاب، وبليغ حمدي، وعمار الشريعي، ومحمد الموجي، وصلاح الشرنوبي.

وتابع فايز السعيد، الذي كشف في منشور تالٍ أن اللقاء جاء على هامش زيارة ميادة الحناوي لاستوديوهاته الخاصة، أنها غردت بأعذب الأغاني مثل: “أنا بعشقك، والحب اللي كان، وحبينا واتحبينا، ونعمة النسيان”. واستطرد الملحن الشهير أن أغاني ميادة الحناوي لاتزال راسخة في الأذهان، ولن تغيب لحظة عن مسامعنا، معقباً: “كان حلم إني أشوفك وألتقيكي وتحقق هذا الحلم الفنانة الكبيرة اللي بموت فيها ميادة الحناوي.. اسم أرفع له القبعة في تاريخ مخلد في سماء الأغنية العربية”.

واختتم فايز السعيد، يقول: “حفظك الله ونورتيني أد الدنيا.. كل الاحترام والحب لهذه القامة الفنية”.

وقال فايز السعيد إن زيارة ميادة الحناوي لاستوديوهاته من أحب وأغلى الزيارات إلى قلبه، فهي الأيقونة الكبيرة، ومطربة الأجيال.