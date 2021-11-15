دينا بفستان الزفاف.. هل تزوجت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة والراقصة المصرية، دينا، حيرة جمهورها ومتابعيها على موقع “إنستغرام”، خلال الساعات الماضية، حول زواجها من عدمه بعد ظهورها بفستان الزفاف.

ونشرت دينا مجموعة من الصور، ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً أبيض عبارة عن”جمبوست” قصير وطرحة بيضاء، وتحمل في يدها باقة من الورود، وتعلو وجهها ابتسامة عريضة تدل على فرحتها.

وأرفقت دينا الصور بتعليق، كتبت فيه: “مافيش أحلى من الجواز”، لتثير بذلك حيرة متابعيها حول زواجها أو كون الصور عبارة عن مشهد من أحد أعمالها الفنية التي تشارك فيها، فكتبت إحدى المتابعات: “حقيقة.. ولا مشهد تمثيلي”، وكتبت أخرى: “فين العريس؟”.

وتفاعل عدد كبير من النجوم، مقدمين التهاني والتبريكات، ومتمنين لها السعادة، فقالت الفنانة المصرية راندا البحيري: “مبروك يا حبيبتي”، وكتبت المطربة لطيفة: “ألف مبروك يا حبيبة قلبي”، أما الفنانة بدرية طلبة، فأضافت: “ربنا يسعد قلبك”، وعقبت الفنانة هيدي كرم، قائلة: “مبروك حبيبتي ألف مبروك”.

وتزوجت الفنانة دينا أكثر من مرة، بينها زيجتها من المخرج سامح الباجوري، وأنجبا ابنها الوحيد “علي”، كما سبق لها الزواج عرفياً من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح، كما تزوجت من رجل الأعمال وائل أبو الحسين، إلا أن كل هذه الزيجات انتهت بالطلاق.