بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 3 ساعات مضت التعليقات على إليكم تفاصيل الحفل المباشر الثالث من “بوليفارد المواهب” مغلقة

متابعة بتجــرد: ضمن فعاليات موسم الرياض وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، انطلق العرض المباشر الثالث من برنامج “بوليفارد المواهب” على MBC1، و”MBC العراق”، والذي ستتواصل عروضه المباشرة طوال فترة موسم الرياض.

وبعد غناء المشتركين خلال الحلقة، وقع اختيار المدير حمدي بدر على هيثم رافي لمنحه مبلغ 10 آلاف ريال وبالتالي فقد ازداد رصيده لانتاج أغنيته الخاصة. أما المدير حسن طالب فاختار جوري قطان لمنحها المبلغ. الجدير بالذكر أن هذا العرض كان ما قبل الأخير من الجولة الأولى، وبالتالي سيشهد الأسبوع المقبل مغادرة أحد المشتركين، ولكن ذلك لن يُنقص عددهم، إذ سينضم مشترك جديد للجولة الثانية، حيث ستُمنح المواهب فرصة جديدة لتشارك في تجارب الأداء، فيما سيقع على عاتق المدراء اختيار مشترك أو مشتركة للإنضمام للبرنامج.

الجدير بالذكر أن تغطية نشاطات المشتركين، تتواصل في حلقات يومية على MBC4 وMBC5، إضافة إلى حفل مباشر كل أحد على MBC1 و”MBC العراق” وMBC5، علاوةً على “بوليفارد بلاس” و”إكسترا بوليفارد” على منصة شاهد المفتوحة.

يُعرض “الحفل المباشر لبوليفارد المواهب” على MBC1 وMBC5، كلّ أحد الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية، 07:30 مساءً بتوقيت الرباط.

يُعرض “الحفل المباشر لبوليفارد المواهب” على “MBC العراق”، كلّ أحد الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00 مساءً بتوقيت العراق، و”يوميات البوليفارد” يومياً ما عدا الأحد عند منتصف الليل بتوقيت العراق.

تُعرض “يوميات البوليفارد” على MBC4، يومياً 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية وعلى MBC5 الساعة 02:00 بعد الظهر بتوقيت الرباط.